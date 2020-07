Se destapan importantes problemas en el desarrollo de Halo Infinite

No es secreto que la revelación del gameplay de Halo Infinite la semana pasada no fue la mejor. A pesar de que 343 Industries ya respondió ante todas las criticas mencionando que la presentación formaba parte de una versión en desarrollo, el público ha comenzado a dudar de las promesas de los desarrolladores. Ahora, recientemente surgieron una serie de comentarios por parte de ex-trabajadores de 343 Industries que no pintan un buen panorama para la carta fuerte del Xbox Series X.

En un post de reddit, el cual ha sido eliminado, pero que puedes checar aquí, tres ex-trabajadores y un empleado, quien aún formaba parte de la empresa al momento de escribir sus opiniones, revelan fuertes problemas dentro de 343 Industries. Estos comentarios se emitieron entre julio de 2019 y febrero de 2020. Aunque uno de estos alaba el ambiente de trabajo y el trato que reciben los contratistas, considerados como trabajadores más, el resto de las opiniones no son tan positivas.

Uno de estos menciona que los empleados se marchan de la empresa a menudo, incluyendo trabajadores senior:

“Acaban quemados, y no es muy bueno para la moral. El juego que están haciendo es demasiado ambicioso para el tiempo y las herramientas actuales. Lo han reducido mucho, pero aún así estimo que se avecina mucho crunch para los trabajadores”.

De igual forma, se menciona a la comunicación como uno de los principales problemas. Al no tener una vía clara, han tenido que recurrir a canales secundarios, lo cual ha provocado confusión. Uno de los empleados ha mencionada problemas entre las posiciones laborales:

“Por cada persona con verdadero talento, había una docena de programadores ‘senior’ que ni siquiera sabían lo básico de la tecnología que usaban”.

Uno de estos menciona que el ambiente laboral en 343 Industries es bastante tóxico, debido a que los trabajadores son hostiles ante la promesa de trabajar en un juego de Halo:

“La gente se mata e invierte su tiempo solo por tener a Halo en su curriculum”.

Aunque el trato a los contratistas es visto como algo positivo por unas personas, el siguiente empleado menciona que este es uno de los errores de la compañía:

“Los equipos se vuelven mejores cuando más tiempo están juntos. Hay que darle prioridad a mantener al staff, y que estén contentos. Dejen de depender tanto de contratistas, y consegirán mejores resultados de los empleados y liberarán tiempo que usan sus programadores en reclutar reemplazos”

Sin embargo, uno de los mayores problemas mencionados es la tecnología obsoleta. Todos coinciden en los problemas técnicos, que provocaban retrasos constantes, resultando en horas extra, que también afectan la eficiencia de todos los procesos. Un usuario lo describe como un código de “décadas de antigüedad, parchado con cinta americana” y una infraestructura de desarrollo tan débil que solía dañar la productividad.

Ahora ¿qué significa esto para Halo Infinite? Para ser claros, en ningún momento se habla de forma abierta sobre este título. Sin embargo, considerado que algunas personas mencionan la ambición del proyecto, es probable que se trate de este título. Por último, un empleado habla sobre las consecuencias de estas malas prácticas laborales:

“Necesitan ser responsables del desastre que han creado y renuncien. Honestamente, no sé si esto se puede salvar a estas alturas, o si lo mejor es tirarlo todo y que un nuevo equipo lo reconstruya”.

Halo Infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X y PC a finales de año, y en ese momento sabremos si todos estos comentarios solo fueron casos aislados, o si es necesario que 343 Industries trabaje seriamente en estos problemas.

Vía: Reddit