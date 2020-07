El gameplay de Halo Infinite era de una versión en desarrollo corriendo en PC

Una de las revelaciones más importantes del día de ayer, fue el gameplay de Halo Infinite. Aunque este adelanto de uno de los juegos más esperados de 2020 al inicio fue recibido de gran manera, al pasar el tiempo, la gente comenzó a notar que el título no se veía tan bien como se esperaba. De esta forma, 343 Industries y Aaron Greenberg, director general de marketing de Xbox, han hablado al respecto.

Debido a que Halo Infinite estará disponible en Xbox One, Xbox Series X y PC, muchos se preguntaban en qué plataforma estaba corriendo el demo de ayer. Afortunadamente, en una entrevista con PCGamesN, 343 Industries ha revelado que se trataba de una PC con especificaciones similares a las de un Xbox Series X. Esto fue lo que comentaron:

“El gameplay fue capturado desde una PC que es representativa de la experiencia que los jugadores tendrán en Xbox Series X”.

Por otro lado, en una entrevista en Inside Gaming, Greenberg respondió ante las críticas que recibió el juego después de que un par de screenshots causaran controversia en internet por como se veía el juego. Esto fue lo que comentó:

“Escucha, estamos en medio de una pandemia global. Es julio, todavía falta para su lanzamiento a finales de año, estás viendo un juego que sigue en desarrollo. Es muy difícil mostrar todo el poder y la fidelidad gráfica de lo que Xbox Series X podrá ofrecerle en una transmisión. La otra cosa que diré será: es un trabajo en progreso. Puedo asegurartelo, hacemos check-ins todas las semanas, y vemos progreso semana tras semana, por lo que entre ahora y Holiday el juego solo mejorará cada vez más”.

Halo Infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X y PC durante la temporada de “holiday 2020”. En temas relacionados, el juego no contará con raytracing en su lanzamiento. De igual forma, Halo Infinite no tendrá una secuela.

Vía: PCGamesN, Inside Gaming