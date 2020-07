¡Es oficial! El multiplayer de Halo Infinite será free-to-play

En la mañana del día de hoy una tienda de juguetes filtró información antes de tiempo referente a Halo Infinite, la cual ha sido confirmada por la cuenta oficial del título en Twitter. Así es, el multiplayer de Halo Infinite será free-to-play y ofrecerá un soporte para 120FPS en Xbox Series X.

Por el momento no se ofrecen más detalles, aunque los desarrolladores prometen más novedades en un futuro, lo cual podría suceder en la posible presentación de Xbox para agosto. De igual forma, esto podría ser un indicio de que el servicio de Xbox LIVE Gold dejaría de ser una necesidad para jugar en línea en más juegos, aunque por el momento no hay algo confirmado al respecto.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020