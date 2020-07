El multiplayer de Halo Infinite podría ser free-to-play

A pesar de que 343 Industries se ha enfocado en mostrarnos la campaña de Halo Infinite últimamente, aún hay mucho que desconocemos sobre los otros modos de juego, siendo uno de los más importantes el multiplayer. Ahora, un rumor nos ofrece más información sobre uno de los aspectos más populares en la serie.

De acuerdo con la tienda Smyths Toys, el multiplayer de Halo Infinite sería free-to-play, contaría con hasta 120fps y tendría tiempos de carga sumamente rápidos en Xbox Series X. Es importante señalar que el sitio ya no cuentan con esta descripción y solo ofrece un tráiler del juego.

Rumor: According to retailer Smyths Toys, Halo Infinite's multiplayer is free-to-play and supports up to 120 FPS https://t.co/32pypnMBP3 pic.twitter.com/yioCB38wV3

