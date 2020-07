Te contamos qué tal está Project Cars 3 en PC

Project Cars 3 llegará el siguiente mes, pero antes de eso, tuvimos oportunidad de jugar una versión anticipada la cual nos dejó muy satisfechos y ansiosos por ponerle nuestras manos al producto final. Esta versión de prueba la jugamos en una PC con una NVIDIA GTX 1080, para que tomes como base al momento de hablar sobre el apartado técnico y desempeño.

De entrada, te platico que este juego se siente mucho más accesible que cualquiera de las entregas anteriores, pues sus controles han sido configurados desde cero para ofrecer una mejor experiencia de carreras, sin importar qué tan familiarizo estés con el género. Anteriormente, jugar con un control podía ser un poco frustrante, esto por la apretada ventana para frenar o la sensibilidad de los vehículos durante alguna vuelta, pero por suerte Project Cars 3 ha logrado encontrar el balance perfecto entre el peso de los autos y la manera en que reaccionan a ciertas velocidades. Sí, todavía es probable derraparse si llegas a frenar erróneamente, pero el castigo es mucho menos severo ahora.

A pesar de ser más accesible, los veteranos de la saga se alegrarán al saber que el juego sigue siendo igual de complejo como lo recuerdan, pues existen varios ajustes para hacer de la experiencia mucho más realista, así como la posibilidad de jugar con un volante para videojuegos.

Además de los controles, el modo carrera también ha sido modificado significativamente, pero la estructura de las tiers sigue estando presente. Deberás ir progresando en cada circuito con ciertos vehículos, y la fórmula resulta bastante adictiva pues siempre hay algo qué hacer. Para esta entrega, se añadió la opción de personalización a tus vehículos, y aunque no tuve acceso a todos los elementos cosméticos, se ve que serán bastantes.

Los juegos de Project Cars siempre han destacado por su apartado visual, con gráficas fotorrealistas que dan mucho de qué hablar, y esta tercera parte no es la excepción. Indudablemente, el nivel gráfico de Project Cars 3 es uno de sus elementos más importantes, y la manera en que lo combinan con la interfaz de usuario funciona muy bien. Por supuesto, no todo es perfecto y en ocasiones el juego sufre de pop-ins, texturas que no terminan de cargar y algunos bugs visuales. Nada serio, pero ciertamente notable.

Como mencionaba antes, Project Cars 3 es sumamente accesible, y la interfaz claramente lo resalta. El juego te ofrece pistas visuales para indicarte dónde frenar o cuando se viene una esquina peligrosa, pero por suerte éstas son sutiles y no saturan tu pantalla. Con el tiempo, creo que incluso la propia interfaz podría ayudarte a dominar algunos de los elementos más complicados, como lo son las vueltas y mantener el control a altas velocidades.

Algo que también pude notar en Project Cars 3 es que la destrucción de los autos la manejan de una manera mucho más asentada, para bien o para mal. Si eras de los que disfrutaba ver el daño en su vehículo, lamento decirte que ya no es tan severo como antes, pero tampoco desapareció por completo. Aún verás abolladuras y raspones al momento de impactarte contra algo, sin embargo, el daño de dicho impacto no coincide con la velocidad del mismo.

Me alegra decir que Project Cars 3 está muy bien optimizado, y en ningún momento de mi experiencia sufrí de alguna caída de cuadros o algo por el estilo. Como mencionaba al principio de estas impresiones, lo jugué en PC con una GTX 1080 en configuración alta a una resolución de 1080p, pero como siempre, tu experiencia puede variar según el tipo de hardware que tengas.

Generalmente hablando se siente como un producto listo para debutar, a pesar de que todavía tiene un par de asperezas a corregir. La franquicia siempre se ha distinguido por acatar a jugadores experimentados con el género que ya tienen una idea de cómo funcionan los controles y las mecánicas, pero esta nueva entrega está haciendo algo muy diferente al ofrecer nuevas opciones de jugabilidad orientadas hacia los novatos. Y si eres fan de la saga, entonces no te preocupes, pues encontrarás el mismo reto y dificultad que en juegos pasados.

En conclusión, Project Cars 3 tiene el potencial de ser un gran punto de partida para todos los jugadores que buscan entrarle al mundo de las ‘simulaciones de carreras’, y queda por ver si el producto final logrará cumplir expectativas, pero yo me voy muy satisfecho después de mi tiempo con él.

Project Cars 3 saldrá a la venta el próximo 28 de agosto para PS4, Xbox One y PC.