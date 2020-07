Los responsables del hackeo masivo de Twitter han sido arrestados

El día de hoy, el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y autoridades de Florida arrestaron a un joven de 17 de años en Tampa, acusándolo de ser el responsable del hackeo masivo que sufrió Twitter el pasado 15 de julio.

Como recordarán, hace dos semanas el sitio de Twitter sufrió de fallas en la conexión y varias cuentas, entre las que destacan Barack Obama, Elon Musk, Apple y muchas más, fueron hackeadas con el objetivo de perpetrar una gran estafa de bitcoin. De esta forma, el acusado enfrenta 30 cargos, entre los que sobresalen fraude organizado, robo de identidad, fraude de comunicaciones y ataque cibernético.

Sin embargo, este menor de edad no estaba solo, ya que horas después de este arresto, fue revelado que dos individuos más, Nima Fazeli de 22 años en Orlando, Florida, y Mason Sheppard de 19 años en Reino Unido, formaron parte del ataque masivo. Según un agente del IRS, los hackers estafaron a los usuarios de Twitter hasta 415 veces por la suma de 12.86 Bitcoin, o aproximadamente $117,457.58 dólares.

El joven de 17 años se encuentra actualmente en la cárcel y será juzgado como un adulto. Por otro lado, Fazeli se enfrenta a una sentencia de cinco años con una deuda de $250 mil dólares por intrusión informática. Mientras, Sheppard es acusado de intrusión informática, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, y podría tener una sentencia de 20 años, o más, y una deuda de $250 mil dólares.

Por su parte, este fue el comunicado que emitió Twitter al respecto:

We appreciate the swift actions of law enforcement in this investigation and will continue to cooperate as the case progresses. For our part, we are focused on being transparent and providing updates regularly.

For the latest, see here 👇 https://t.co/kHty8TXaly

— Twitter Comms (@TwitterComms) July 31, 2020