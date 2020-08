Se anuncia una nueva Maximus Cup de Tetris 99 enfocada en temas previos

Desde su lanzamiento el año pasado Tetris 99 ha organizado una serie de torneos en línea, los cuales nos han dado la oportunidad de obtener diferentes temas especiales basados en otros juegos de Nintendo Switch. En dado caso de que te falte uno de estos, la siguiente Maximus Cup tendrá la solución que buscas.

En lugar de ofrecer un tema especial basado en un juego que esté por ser lanzado en Switch, la décimo sexta copa de Tetris 99 nos dará la oportunidad de recolectar los temas de Animal Crossing: New Horizons, Luigi’s Mansion 3 y Ring Fit Adventure. De igual forma, en esta ocasión solo necesitarás obtener 50 puntos en lugar de los ya tradicionales 100.

The #Tetris99 16th MAXIMUS CUP gives you another chance to earn past in-game themes! This time, you only need 50 points to earn each. @Tetris_Official

Round 1: #AnimalCrossing: New Horizons

Round 2: #LuigisMansion3

Round 3: #RingFitAdventure

📆: 8/14, 12am PT – 8/22, 11:59pm PT pic.twitter.com/prgrF4rxy5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 6, 2020