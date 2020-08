Las ganancias de Nintendo aumentaron más del 400% en el último trimestre

Similar a otras compañías, Nintendo ha revelado su reporte financiero referente al primer cuarto del año fiscal actual, el cual se desarrolló entre abril y junio de 2020. En tan solo tres meses, las ganancias operativas de Nintendo aumentaron en un 427.7%.

En el documento, la compañía menciona que sus ventas anuales aumentaron en un 108.1%, mientras que las ganancias netas de la compañía crecieron un 541.3 %. El área de videojuegos, el cual comprende al hardware, software y los accesorios, creció 113.2%. Por lado, el apartado móvil aumentó un 32.7%. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que las ventas de juegos de cartas de Nintendo cayeron un 37.2%

En cuanto al hardware, las ventas se dispararon un 166.6%, alcanzando los 5.68 millones de unidades en comparación con las 2.13 millones del mismo período del año pasado. Las ventas de software aumentaron un 123%, llegando a las 50.43 millones de unidades en comparación con las 22.62 millones en el mismo período en 2019. Las ventas digitales crecieron un 229.9% y representaron el 55.6% de las ventas en hardware de Nintendo.

En cuanto al futuro de la compañía, Nintendo no ofreció pronósticos referentes al siguiente trimestre, ni planea realizar grandes cambios en sus planes. Sin embargo, sí mencionaron que el COVID-19 podría realizar un impacto en sus negocios. Esto fue lo que comentaron:

“Con respecto al impacto de COVID-19 en nuestros pronósticos de ganancias, los volúmenes de producción y ventas pueden disminuir durante un cierto período de tiempo, pero anticipamos que la producción y las ventas podrán satisfacer la demanda de todo el año y que podremos lanzar títulos de software ahora en desarrollo según lo planeado. Dicho esto, hay muchos elementos de incertidumbre, por lo que si es necesario revisar nuestras proyecciones de ganancias en una fecha posterior, divulgaremos de inmediato esas revisiones”.

Esto no fue todo lo que anunciaron, ya que revelaron que Animal Crossing: New Horizons se ha posicionado como el segundo juego first party de Nintendo Switch más exitoso actualmente.

Vía: Nintendo