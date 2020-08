Juega online en Xbox One sin la necesidad de Xbox Live durante el fin de semana

¿Acaso tienes un Xbox One, pero no cuentas con una suscripción Xbox Live? No te preocupes, la compañía ha revelado que durante los próximos cuatro días podrás disfrutar de las funcionalidades online de cualquier juego multiplayer sin la necesidad de pagar por este servicio, es decir, completamente gratis.

Esta increíble promoción comienza el día de hoy, jueves 6 de agosto, y termina el próximo lunes 10. Afortunadamente, esto no es todo, ya que también podrás jugar seis juegos de Xbox Game Pass sin la necesidad de pagar una cuota. Estos son: Elder Scrolls Online, Ark: Survival Evolved, Gears 5, Subnautica, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Monster Hunter World.

The Big Gaming Weekend has arrived! We’re unlocking multiplayer for all Xbox One players for a limited time – Xbox Live Gold not required: https://t.co/SezIqiVBKp Start playing with friends today!

— Xbox Wire (@XboxWire) August 6, 2020