La segunda presentación de Cyberpunk 2077 se llevará a cabo la siguiente semana

Lamentablemente, tendremos que esperar más de lo deseado para jugar Cyberpunk 2077. Sin embargo, CD Projekt Red no desea dejar al público sin algún tipo de novedad referente a su título más ambicioso hasta el momento. De esta forma, el próximo lunes 10 de agosto a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) tendremos otra presentación de Night City Wire.

Podrás ver esta presentación en vivo en el canal de Twitch de la compañía. Podremos esperar más información sobre los diferentes estilos de vida que tendremos a nuestra disposición en el juego, así como un vistazo a las armas de este mundo, y a la transformación en un SAMURAI.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 6, 2020