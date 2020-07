Cyberpunk 2077: Desarrolladores desmienten que el juego tendrá una beta

Durante estos días, varios usuarios parecen haber recibido un correo electrónico proveniente de CD Projekt RED, desarrolladores de Cyberpunk 2077, en el que se les invitaba a una beta privada de este anticipado título. Desafortunadamente, estos mensajes resultaron ser ciertos, puesto que CDPR ha advertido contra posibles estafas.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de CDPR confirma que estos correos no provienen de ellos, y advierten a los usuarios a tener cuidado y no mandar ningún dato personal al remitente:

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it’s not genuine.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 30, 2020