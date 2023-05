Speedrunner termina Zelda: Tears of The Kingdom en muy poco tiempo

Finalmente ha salido a la venta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que es uno de los más esperados del año no solo por fans de Nintendo, sino por seguidores de la industria en general. Y aunque tenga muy poco tiempo en el mercado, hay personas que ya lo han terminado en su totalidad, y unos más ya empezaron a tratar de hacer speedrun.

Un usuario conocido como gymnast86 ha publicado un tiempo de 1:34:33 para un speedrun completo del juego sin el uso de ningún amiibo, lo que lo convierte en el primero en conseguir este logro en el mundo. Sin embargo, como pasó con BOTW, es probable que su tiempo sea superado en los siguientes meses por otros entusiastas de este mundo.

Checa el video:

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom ya está disponible para Nintendo Switch.

Vía: VGC

Nota del editor: Apenas salió y ya hay speedruns, esto es sorprendente la verdad. Ya quiero jugar a esta obra, cuando empiece a jugar no voy a tener fin, al menos hasta que me dé mucho sueño o hambre.