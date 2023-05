Dino Patti, el co-fundador de Playdead y Jumpship, ha revelado que Xbox Game Pass perjudicó las ventas del estudio para el juego Somerville. Según una entrevista, cuando Patti fundó Jumpship, el estudio originalmente presentó su idea a Google Stadia (RIP), pero terminó asociándose con Microsoft para lanzar su juego en Xbox Game Pass.

En la entrevista, Patti afirma que el acuerdo fue bueno, pero también creen que pudo haber perjudicado sus ventas, diciendo:

“También creo que perjudica las ventas. Porque mucha gente simplemente lo prueba y no invierte. Si no les gusta los primeros 10 minutos, eso es todo. Además, si no haces los primeros 10 minutos increíbles, tal vez también sea un problema. Creo que [Game Pass] está bien. No es mi favorito. Mi favorito es el antiguo modelo premium, donde te vendo un video con grandes imágenes y gano tus $30 dólares. Y luego, después de eso, tengo que cumplir. No necesito sacarte más dinero después.”

Esto concuerda con lo que se ha dicho anteriormente sobre cómo Xbox Game Pass potencialmente perjudica las ventas de ciertos juegos. Pero eso aún no ha impedido que los desarrolladores trabajen con Microsoft. Mike Rose, el fundador de No More Robots, ha dicho que han tenido juegos que se han vendido mejor cuando están en Game Pass o justo después de salir de él, pero al mismo tiempo, también han visto “cero cambios en las ventas que obtenían antes o después”. Rose dijo que el mayor problema con Xbox Game Pass que afecta las ventas es que es difícil determinar cuántas copias podría vender el juego en Xbox si no se lanzara en Game Pass.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Esto es muy complicado, hay muchos factores en juego, definitivamente hay juegos que nadie jugaría si no estuvieran en Game Pass… coff… coff… Redfall. Hablando en serio, me agrada lo que dice Patti acerca del modelo antigüo. Sin embargo, en mi caso es más probable que pruebe un juego en Game Pass que por medio de una demo.