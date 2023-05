Conoce a Linda Yaccarino, la nueva directora de Twitter

Linda Yaccarino asumirá el cargo de directora ejecutiva del multimillonario Elon Musk, quien ha demostrado ser controvertido e impredecible en el puesto desde que compró la compañía por $44 mil millones de dólares en octubre pasado.

Musk indicó que seguirá desempeñando un papel destacado en Twitter, tuiteando que Yaccarino se enfocará en las operaciones comerciales mientras él se concentrará en el diseño de productos y nuevas tecnologías. Antes de confirmar el nombramiento de Yaccarino, Musk también tuiteó que se convertiría en presidente ejecutivo.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023