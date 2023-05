Anoche las tiendas de todo el mundo presentaban enormes filas de personas esperando que diera la media noche para adquirir su copia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hoy tenemos miles de videos en redes sociales de gente que pudo conseguir su juego, a Doug Bowser entregando la primera copia vendida en la tienda de Nintendo en Nueva York y, un mensaje de el director y el productor del juego dirigido específicamente a los jugadores latinoamericanos.

Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi, grabaron un mensaje en video dando las gracias a latinoamérica por esperar Tears of the Kingdom, mencionaron novedades incluídas en esta secuela, explicaron que dedicaron esfuerzos para que, quienes no jugaron Breath of the Wild no se sientan excluídos y puedan disfrutar de esta aventura y finalmente nos desearon buena suerte al sumergirnos en Hyrule. Pero, mejor míralos por tí mismo.

El productor Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi, director de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom, tienen algunas palabras para compartir con los fans de Nintendo en Latinoamérica para conmemorar el lanzamiento de hoy. ¡Por favor, echa un vistazo! pic.twitter.com/tNLlvLMYE4 — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) May 12, 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está disponible para Nintendo Switch y puedes adquirir tu copia aquí:

Vía: Twitter

Nota del editor: Siempre es un detallazo que las personas encargadas de traernos nuestros juegos favoritos, dediquen un momento para acercarse a la audiencia y a sus fans.