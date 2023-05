Doug Bowser entrega el primer Tears of The Kingdom en Nueva York

Finalmente ha salido a la venta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom , juego que por mucho es uno de los más esperados del año. Si bien algunos lo empezaron a jugar en formato digital, otros han esperado el cartucho, y justo estos últimos han tenido una gran sorpresa, sobre todo quienes estuvieron presentes en la tienda de Nueva York.

Justo en la fila donde los usuarios estaban esperando la copia madrugadora del juego, el primer usuario de esta tuvo la fortuna de recibir su edición de colección de manos de ni más ni menos que Doug Bowser, el CEO de Nintendo en Estados Unidos. Y no fue la única sorpresa, pues en la espera se regalaron bufandas y más objetos especiales del juego.

Hasta hace poco Doug Bowser se encontraba en México para verificar la preparación de las copias físicas de este juego, por lo que se movió rápidamente para llegar a la tienda oficial de la marca. Y justo eso hizo pensar a los usuarios que ahora se está teniendo más atención con latinoamérica, pero por ahora, la distribuidora oficial de juegos sigue siendo la misma.

Vía: Nintendo Treehouse

Nota del editor: Sin duda corrió rápido de México para Estados Unidos, y es un buen gesto que haya recibido de forma tan amable al primer comprador de la fila. Ahora, este chico seguro está disfrutando del juego en su totalidad.