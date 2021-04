Space Jam: A New Legacy se une al April’s Fools Day y suelta, literalmente, un tráiler

Space Jam: A New Legacy es una de las cintas más esperadas de 2021. De esta forma, muchos esperan con ansias un tráiler que nos muestre en acción a LeBron James y al resto de los Looney Tunes. Por medio de un tweet publicado el día de hoy, la cuenta oficial de esta cinta logró engañar a millones de personas con la posibilidad de un nuevo adelanto, el cual resultó ser solo una broma del April’s Fools Day.

Cuando la cuenta oficial de Space Jam: A New Legacy mencionó que soltaría un tráiler el día de hoy, muchos se emocionaron. Sin embargo, Warner Bros, no liberó un adelanto de esta cinta, sino que literalmente soltó un tráiler sobre el pobre Willy E. Coyote.

Space Jam: A New Legacy just dropped a shiny new trailer! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7uBy38H0Oh

— Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 1, 2021