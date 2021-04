Director de Godzilla vs Kong revela por qué no hay una escena post-créditos en la película

Desde que Iron Man llegó a los cines en 2008, la idea de la escena post-créditos cobró una gran fuerza. Aunque esta cinta no inventó este concepto, sí lo popularizó. De esta forma, cientos de películas durante los últimos 13 años han integrado una escena adicional al final de la cinta, usualmente para darle a los fans una mirada al futuro de cierta franquicia. Sin embargo, Godzilla vs Kong carece de este elemento, algo que ha confundido a los espectadores. Afortunadamente, el director ha explicado la falta de una escena post-créditos.

Durante una entrevista con Collider, Adam Wingard, director de Godzilla vs Kong, ha revelado por qué la cinta no cuenta con una escena post-créditos, y la razón pone en duda el futuro del Monsterverse de Warner Bros. Esto fue lo que comentó:

“Si vamos a hacer una secuela, averigüemos qué le gusta a la gente y no le gusta”.

Wingard admite que este universo cinematográfico se encuentra en una encrucijada en estos momentos. Pese a que estas cintas han tenido un éxito decente con la crítica y en taquilla, parece que no han sido tan populares como Warner Bros. esperaría. De esta forma, el director no quería emocionar a los fans de algo que tal vez no llegaría a suceder.

Vía: Collider