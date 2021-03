¿Qué están opinando los fans sobre Godzilla vs Kong? Aquí te lo decimos

Después de más de un año de espera, Godzilla vs Kong por fin ha llegado a los cines y a HBO Max en Estados Unidos. De esta forma, los fans han decidido expresar sus opiniones de esta cinta. Spoilers: parece que a todo el mundo le está encantando esta película.

Aunque por el momento no hay opiniones del público en Rotten Tomatoes, Godzilla vs Kong se posiciona como una película querida por la crítica, ya que con 166 reseñas, la cinta tiene una aprobación del 80%. Por otro lado, los fans han tomado Twitter para expresas sus opiniones, la mayoría positivas, sobre este enfrentamiento entre las dos gigantescas criaturas.

“Bueno, #GodzillaVsKong patea una cantidad significativa de traseros. Absolutamente sabe lo que es, y esa es una gran epopeya de una película que involucra a monstruos. Encaja perfectamente en su género previsto. Tengan en cuenta que disfruté el último. Si necesita un benchmark. Revisión completa pronto”.

Well, #GodzillaVsKong kicks significant amounts of ass. Absolutely knows what it is, and that is a massive epic of a movie involving monsters going at it. Fits perfectly into its intended genre. Keep in mind, I did enjoy last one. If you need a benchmark. Full review soon. pic.twitter.com/pLurVgwFUK — Jeff D Brackets (@JeffDLowe) March 31, 2021

“Godzilla VS Kong sin spoilear la película”.

Godzilla VS Kong without spoiling the movie. #GodzillaVsKong pic.twitter.com/5LJJk7MvLc — Insanely Sane (@INSaneNShades) March 31, 2021

“Acabo de terminar de ver #GodzillaVsKong y todo lo que puedo decir es que esta es una verdadera experiencia cinematográfica. A pesar de que tiene algunos defectos menores, Godzilla vs Kong es lo que todos los fanáticos de Kaiju quieren y lo lograron. Esta película me hizo saltar de emoción y llorar. 9.5 / 10 para mí, debe verla”.

Just finished watching #GodzillaVsKong and all I can say is, this a true cinematic experience. Even though it has some minor flaws, Godzilla vs Kong is what every Kaiju fans want and they delivered it. This movie had me jumping in excitement and crying. 9.5/10 for me and Must See pic.twitter.com/Fyl988eNvB — Koro Sensei (@DarkFlameGoji20) March 31, 2021

“#GodzillaVsKong es todo músculo y nada de cerebro. Es literalmente solo el título, solo dos Titanes peleando, nada más. No obstante, me encanta. Es visceral y una alegría absoluta de ver”.

#GodzillaVsKong is all brawn and no brains. It’s literally just the title — just two Titans fighting — nothing else to it. I love it nonetheless. It’s visceral and an absolute joy to watch. pic.twitter.com/uVDTi0w3Ab — Watch or Skip It? (@WatchOrSkipIt) March 31, 2021

Aunque varios elementos de la película se filtraron previo a su estreno, los fans aún pueden esperar un épico enfrentamiento entre Godzilla y King Kong. De esta forma, parece que el Monsterverse de Warner Bros. solo seguirá creciendo de ahora en adelante.

Vía: Twitter