El día que los fans de Nintendo temen por fin ha llegado. Después de seis meses en el mercado, Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 y varios productos del plomero serán eliminados del internet y de tiendas físicas. De esta forma, el internet ha señalado que el día de hoy, 31 de marzo de 2021, se llevará a cabo una ejecución pública para Mario.

Aunque aún será posible adquirir estos productos físicos hasta que las unidades disponibles se agoten, y redimir los códigos virtuales que se compren aún es una opción después del 31 de marzo, la eShop del Nintendo Switch eliminará cualquier rastro del 35 aniversario de Super Mario. De esta forma, los fans están lamentándose, riéndose y celebrando la muerte del plomero.

Esto fue lo que comentó Nintendo al respecto:

Thank you to everyone who joined us in commemorating the 35th anniversary of Super Mario Bros. We hope you continue to Power-Up and enjoy Mario and friends’ adventures! #SuperMario35 pic.twitter.com/TUCu2MRL9F

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 31, 2021