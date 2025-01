Sony presenta tecnología para oler en los videojuegos

Esta semana se ha llevado a cabo una nueva edición de CES, la 2025 para ser más exactos. Dentro de la misma Sony estuvo presente con anuncios de lo más interesantes, lo primero se relaciona a futuros proyectos que tienen dentro del mundo y las series. Después, presentó nueva tecnología que puede llegar dentro de los próximos años, la cual nos llevará un paso más allá si hablamos de inmersión dentro del mundo de los videojuegos.

Se reveló un concepto tecnológico que lleva la experiencia de juego mucho más allá de lo que muchos jugadores podrían pensar. Este avance permitiría a los usuarios interactuar con los mundos como el de The Last of Us, no solo viendo y disparando a los enemigos, sino también percibiendo olores relacionados con el ambiente del juego. Ya sea la ambientación del escenario, comida y hasta lo que proviene de rivales o aliados.

El núcleo de esta propuesta se refleja en un cubo compuesto por pantallas de ultra alta definición que envuelven al usuario en un entorno completamente interactivo. A diferencia del VR, esta tecnología no requiere visores, ya que las pantallas forman un espacio físico que simula el universo del juego. Además, el concepto incluye “audio atractivo” y “aromas interactivos”, diseñados para recrear atmósferas detalladas. Por ejemplo, en la demo basada en The Last of Us, los jugadores disparaban armas simuladas a clickers mientras sentían olores asociados, como hongos en descomposición.

Aunque el avance utilizó elementos adaptados del famoso título de Naughty Dog, se dejó claro que esta no es una expansión de este universo y no están confirmando una nueva entrega. Más bien, se trata de una prueba conceptual que podría extenderse a otras franquicias icónicas. La tecnología busca redefinir cómo se percibe el entretenimiento interactivo, mezclando lo sensorial con lo digital.

Para Sony la implementación de este sistema enfrenta grandes desafíos. Su complejidad y costos actuales lo colocan aún a años de estar disponible para el público general a la venta. Pese a ello, este avance señala una dirección prometedora en el futuro de los videojuegos, con la empresa liderando la carga hacia experiencias más inmersivas e innovadoras. Habrá que ver si en años posteriores hay más avances significativos.

Vía: IGN