Anuncian anime de Ghost of Tsushima y más producciones de Sony

Para quien no lo sepa, se está celebrando la edición 2025 del CES, convención de tecnología en la cual muchas marcas están ofreciendo anuncios sobre lo que llegará en los próximos meses o años, uno de los asistentes es ni más ni menos que Sony con PlayStation. Y dentro de su conferencia anunciaron cosas interesantes, una de ellas se relaciona directamente a la franquicia más importante de la empresa Sucker Punch.

Uno de los anuncios más destacados fue el del anime Ghost of Tsushima Legends, una colaboración con Aniplex que llevará la épica historia de los samuráis a Crunchyroll en 2027. Esta adaptación promete explorar el universo del exitoso videojuego con una narrativa fresca y un estilo visual cuidadosamente diseñado.

Además, se confirmó que dos de las franquicias más reconocidas, Helldivers y Horizon Zero Dawn, tendrán sus propias películas. Aunque los detalles son escasos y aún no se han compartido fechas de estreno ni equipos creativos involucrados, estos proyectos reflejan el interés de la compañía por expandir su impacto más allá del mundo de los videojuegos, llevando estas aventuras a un público más amplio con Columbia Pictures.

Por otro lado, los fans de The Last of Us finalmente tienen una fecha para la esperada segunda temporada de la serie basada en el juego de Naughty Dog. Sony anunció que los nuevos episodios llegarán a MAX en abril de 2025. Tras el éxito crítico y de audiencia de la primera temporada, la continuación de esta adaptación promete seguir explorando el desgarrador mundo posapocalíptico con un enfoque fiel a la narrativa original, tomando claramente como base el segundo juego de la saga.

Aquí su nuevo avance:

La participación de Sony en el CES 2025 reafirma su compromiso con la convergencia entre el entretenimiento interactivo y audiovisual. Al apostar por colaboraciones con grandes nombres de la industria y plataformas de alto alcance como Crunchyroll y MAX, la compañía no solo fortalece sus propiedades intelectuales, sino que también redefine los límites del storytelling en la era digital.

Vía: Twitter