Superman tiene radical cambio de traje y sorprende a los fans

Aunque ya no suena tanto en la actualidad, Superman sigue conservando una cantidad de seguidores impresionante, ya que si bien las últimas películas del personaje han sido fallos totales, al menos en la parte de los cómics le sigue cumpliendo a la gente, pues grandes escritores y dibujantes están detrás de las páginas. Con esto en mente, el hijo de Krypton está teniendo un cambio de imagen que está gustando bastante debido a su originalidad.

En el número más reciente de Action Comics (#1085), el héroe ha sorprendido con un nuevo traje blanco y azul celeste, alejado de su tradicional combinación de rojo y azul. La historia sitúa a Clark Kent en Groenlandia, donde es enviado por el Daily Planet para cubrir un reportaje en una instalación científica. Pero cuando surge una emergencia, el personaje responde como siempre, aunque esta vez con la imagen renovada.

El diseño polar tiene intención de camuflaje acorde con el entorno del círculo ártico, aunque el contexto de la historia no deja del todo claro si esa es la razón. No es la primera vez que cambia su atuendo en los últimos años. En los años 90, tras su resurrección, vistió un traje negro con detalles plateados que le ayudaba a absorber energía solar. Más recientemente, en Superman: Perdido de Christopher Priest y Carlo Pagulayan, lució un uniforme blanco con detalles dorados, pensado para situaciones extremas fuera del sistema solar.

Este traje espacial cumplía funciones de supervivencia, permitiendo almacenar energía de estrellas amarillas y hacerla disponible en entornos donde Superman no podría sobrevivir por sí solo. Además, ofrecía cierta protección contra la radiación y reducía los efectos de la kryptonita verde, una de sus mayores debilidades. En la historia, incluso Supergirl llega a usar una versión del traje blanco, derrotando con él a Metallo.

Con este nuevo atuendo blanco polar, DC Comics vuelve a apostar por una reinterpretación visual del personaje que, además de refrescar su imagen, puede tener implicaciones narrativas en el futuro. A falta de una justificación más clara en el cómic, el traje se suma a la creciente colección de variantes que reflejan la adaptación constante del superhéroe a contextos más complejos y visualmente diversos.

Es un resurgir para la franquicia, y veremos más durante la película de Superman de James Gunn.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Es bueno dar un aire nuevo a los personajes de vez en cuando. Solo esperemos que este no sea un cambio total de este héroe icónico de la cultura pop.