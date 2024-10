Sony ganaría más por Call of Duty que Microsoft

Con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 a solo unas horas de distancia, muchos ya quieren saber qué tal le irá a este juego en ventas. Del lado de Xbox, llegaría día uno a Game Pass, mientras que en PlayStation encontramos un modelo de venta tradicional. Ahora, todo indica que Sony ganará más dinero por las ventas de este título, en comparación con Microsoft.

El año pasado, cuando se estaba llevando a cabo el juicio sobre la venta de Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey, quien en su momento trabajó en este caso a favor de Microsoft, reveló que a Sony se le ofreció un mayor trato relacionado con Call of Duty, así como los lanzamientos de esta propiedad en las consolas de PlayStation por los próximos 10 años. Esto fue lo que comentó:

Microsoft offered Sony (the dominant console leader for well over a decade, with 80% market share) a 10 year agreement on far better terms than Sony would ever get from us.



We've also offered Sony guaranteed long-term access to Call of Duty.

But they keep refusing.

Why? https://t.co/OFR05svGgH

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) March 8, 2023