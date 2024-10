La segunda mitad de octubre está sobre nosotros, y este es un periodo bastante fuerte para Xbox, puesto que Call of Duty: Black Ops 6 por fin estará disponible. De esta forma, se han revelado los juegos que llegarán a Game Pass durante los próximos días.

Como ya lo mencionamos, el mayor agregado de Xbox Game Pass para este es Call of Duty: Black Ops 6, algo que seguramente atraerá la atención de más de una persona, aunque también hay una serie de agregado que valen la pena, como South Park: The Fractured but Whole. Estas son todas las novedades:

South Park: The Fractured but Whole (Cloud, Console, and PC) – October 16 – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Donut County (Nube, Consola y PC) – 17 de octubre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

MechWarrior 5: Clans (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 17 de octubre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 (Nube, Consola y PC) – 25 de octubre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: Modern Warfare III (Nube) – 25 de octubre – Game Pass Ultimate

Call of Duty: Warzone (Nube) – 25 de octubre – Game Pass Ultimate

Ashen (Nube, Consola y PC) – 29 de octubre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dead Island 2 (PC) – 31 de octubre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

StarCraft: Remastered (PC) – 5 de noviembre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 de noviembre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Sin duda alguna, una lista bastante interesante que deja en claro que los usuarios de Xbox Game Pass se la pasarán increíble el resto de octubre y principios de noviembre. Sin embargo, también se compartió la lista de títulos que abandonarán este servicio el próximo 31 de octubre:

Frog Detective: The Entire Mystery (Nube, Consola y PC)

Headbangers (Nube, Consola y PC)

Inkulinati (Nube, Consola y PC)

Lonely Mountain’s Downhill (Nube, Consola y PC)

Mineko’s Night Market (Nube, Consola y PC)

Queda claro que Call of Duty: Black Ops 6 es el gran juego para este mes. Será interesante ver si este lanzamiento día uno será lo suficientemente fuerte para que los números de suscriptores suban. En temas relacionados, Xbox confirma evento para esta semana. De igual forma, Xbox Game Studios ya tiene nuevo jefe.

Nota del Autor:

Considerando el énfasis que le ha dado Xbox a Call of Duty, será muy interesante ver si Black Ops 6 llega a ser el éxito que todos desean ser. En dado de que este no sea el caso, probablemente la compra de Activision Blizzard será cuestionada internamente.

Vía: Xbox.