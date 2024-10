Xbox confirma nuevo evento para esta semana

Aunque la temporada de anuncios de verano ha llegado a su fin, Xbox tiene pensado llevar a cabo una presentación especial esta misma semana. Esto nos dará la oportunidad de conocer un poco más sobre los juegos que llegarán al Series X|S por parte de estudios third party como SEGA.

Para ser específicos, el próximo Xbox Partner Preview se llevará a cabo el 17 de octubre a las 10:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración aproximada de 25 minutos, el cual podrás disfrutar en los canales oficiales de YouTube y Twitch de la compañía. Aquí podremos disfrutar de una serie de anuncios relacionados con los juegos third party que están camino a Xbox Series X|S, PC y Game Pass, como Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Durante el Xbox Partner Preview podremos disfrutar del primer vistazo a la siguiente expansión de Alan Wake II, The Lake House, un nuevo tráiler de Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un vistazo a múltiples jefes en Wuchang: Fallen Feathers, múltiples estrenos mundiales y otras sorpresas más.

Recuerda, el siguiente Xbox Partner Preview se llevará a cabo el 17 de octubre a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Xbox Game Studios tiene un nuevo jefe. De igual forma, revelan un Series X especial de Indiana Jones and the Great Circle.

Nota del Autor:

Esto es algo inesperado, pero que seguramente será un evento interesante. Hay muchos juegos en camino que necesitan de algún tipo de exposición, y considerando que The Game Awards aún está a unos meses de distancia, este es el momento correcto, y como fan de Yakuza, quiero conocer más sobre Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Vía: Xbox