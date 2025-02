Sony elimina el mod de 60fps en Bloodborne

Bloodborne es uno de los juegos más aclamados de PlayStation en los últimos años. Sin embargo, el título no es perfecto, y uno de sus principales problemas son los 30fps inestables que tiene. Debido a que FromSoftware no tenía intención de arreglar este problema, en el 2021 llegó un mod de un fan que soluciona este inconveniente. Lamentablemente, este contenido ya no está disponible.

Lance McDonald, creador del mod de Bloodborne a 60fps, ha compartido un triste mensaje. Por medio de sus redes sociales, el usuario ha señalado que Sony se puso en contacto con él, pidiendo que retire el mod lo antes posible. Para evitar algún problema legal, McDonald aceptó. Esto fue lo que comentó al respecto:

On February 21st, 2021, I created and released a patch for Bloodborne which makes the game run at 60fps. Today I received a DMCA takedown notification on behalf of Sony Interactive Entertainment asking that I remove links to the patch I posted on the internet, so I've now done so

— Lance McDonald (@manfightdragon) January 31, 2025