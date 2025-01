El remake o remasterización de Bloodborne es uno de los proyectos más demandados por los fans. Sin embargo, pasa el tiempo, y esto simplemente se mantiene como un deseo. Aunque por mucho tiempo no hubo una razón clara por la cual los sueños de los juegos no podían materializarse, el ex-presidente de SIE ha hablado sobre este punto.

En una reciente entrevista con Kinda Funny Games, Shuhei Yoshida, quien en su momento fue el presidente de SIE Worldwide Studios, reveló que una de las razones por la cual Bloodborne no ha recibido una remasterización, se debe a que Hidetaka Miyazaki, su creador, está muy ocupado para hacer esto una realidad. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La gente se pregunta por qué no hemos hecho algo [con Bloodborne]. Recuerdo lo mucho que a Miyazaki le gustaba Bloodborne. Pienso que él está interesado, pero tiene tanto éxito [con otros juegos] y está tan ocupado que no puede hacerlo él, y no quiere que otros lo toquen. Es mi teoría. Y el equipo de PlayStation respeta su deseo. Eso pienso. No estoy revelando información secreta.

FromSoftware no es la dueña de la propiedad intelectual. Para mí personalmente fue un gran proyecto y tengo muchos buenos recuerdos de ese juego, pero no podemos hablar de esto con libertad”.