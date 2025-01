Primer tráiler de la película de Until Dawn

Hace un par de días tuvimos un pequeño vistazo a la película de Until Dawn, el cual nos presentó una serie de ideas originales para distinguir este trabajo del juego de Supermassive Games. Ahora, recientemente se dio a conocer un tráiler completo, en donde tenemos la oportunidad de ver esta adaptación en acción.

A diferencia del juego, la película de Until Dawn nos presentará una historia completamente diferente a la que nos ofreció Supermassive Games, con un elenco único, y con un concepto de bucle temporal. Los protagonistas están atrapados en una cabaña, y tienen que encontrar la forma de escapar mientras mueren a manos de diferentes criaturas, pero cada derrota los lleva más cerca a la victoria.

Notablemente, la película de Until Dawn no tiene un solo asesino serial, sino que varias criaturas acechan a los protagonistas. En este sentido, la cinta también toma inspiración de Cabin in the Woods, una de las mejores películas de terror de este siglo, por lo que el trabajo de Sony Pictures claramente trata de recrear algo similar.

Aunque por el momento aún hay muchas dudas al respecto, parece que la respuesta inicial ha sido positiva. La película de Until Dawn estará disponible el próximo 25 de abril de 2025. En temas relacionados, una secuela de Until Dawn estaría en camino. De igual forma, te decimos si vale la pena o no la remasterización de este juego.

Nota del Autor:

Este vistazo me ha convencido de ver Until Dawn. La verdad es que no esperaba algo de esta cinta, pero la dirección que ha tomado deja en claro que esta puede ser una de las mejores adaptaciones de videojuegos en los últimos años, algo que no es difícil de lograr, pero igual merece reconocimiento.

Vía: Sony Pictures.