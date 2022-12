Sonic Frontiers recibirá DLC gratuito

Uno de los juegos que tienen las expectativas por lo alto este año fue Sonic Frontiers, mismo que de alguna manera cumple con ser un lanzamiento decente de la querida franquicia de SEGA. Y ahora que muchos usuarios ya lo terminaron se han quedado con ganas de más, y para su sorpresa, parece que los desarrolladores no han terminado con él.

Mediante una publicación, se confirmó que el título estará recibiendo algunos DLC durante el 2023, no se dieron fechas exactas, pero aparecerán de forma periódica en el videojuego. El primero de ellos incluye nuevos desafíos, modo de fotografía para los que quieran hacer capturas más detalladas y por supuesto, la rocola, misma que dejará apreciar la música.

New modes, new Koco, new…playable characters!? More Sonic Frontiers content coming your way next year! pic.twitter.com/MoZ8Gtj4Ro

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 30, 2022