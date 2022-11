Sonic Frontiers sufre de review bombing

Sonic Frontiers llegó al mercado sorprendiendo a más de una persona. El nuevo trabajo de Sonic Team se ha colocado como una de las mejores entregas de la serie en los últimos años. Si bien la recepción inicial fue positiva, Sonic Frontiers ahora se enfrenta al infame review bombing, y parece que un YouTuber es el responsable.

Hace un par de días, Videogamedunkey, un popular youtuber que comparte contenido satírico de la industria de los videojuegos, dio su honesta opinión sobre Sonic Frontiers, en donde reveló no ser una fan de esta entrega. Si bien su posición es completamente válida, algunas personas tomaron esto como una excusa, y comenzaron a compartir reseñas negativas del título en Metacritic.

Las personas de estas reseñas, que califican a Sonic Frontiers con un 0 sin algún sustento, se hacen pasar por fans de Videogamedunkey. Por su parte, el youtuber ha señalado que en realidad son los fans de Sonic quienes están haciendo esto para que su comunidad se vea mal ante la opinión pública. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Sonic fans are review bombing their own favorite game to make my fans look bad. They really thought they were slick calling their account DunkeyLover2005 🤣(Twitter thought this was real btw) pic.twitter.com/Rqdl4gfGTG

— dunkey (@vgdunkey) November 14, 2022