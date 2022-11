¿Amy Adams regresará como Lois Lane al DCEU?

Después de darse a conocer que Henry Cavill volverá a interpretar a Superman en el DCEU, muchos se han preguntado si Amy Adams también se encargará de darle vida una vez más a Lois Lane en este universo. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, a la actriz le encantaría.

En una reciente entrevista con Variety, Adams fue cuestionada ante la posibilidad de reinterpretar a Lois Lane en una posible secuela de Man of Steel, u otro proyecto del DCEU. Pese a que a la actriz le encantaría esto, también entiende si Warner Bros. desea contratar a otra persona para este papel. Esto fue lo que comentó:

Amy Adams reacts to Henry Cavill’s return as #Superman — and reveals if she would come back as Lois Lane. pic.twitter.com/YJKzpDZwfM

— Variety (@Variety) November 17, 2022