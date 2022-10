Reporte: Man of Steel 2 ya estaría en desarrollo

Sin contar las nuevas escenas de Zack Snyder’s Justice League, han pasado cinco años desde que Henry Cavil portó el traje de Superman. Aunque muchos ya daban por muerto a este personaje en el DCEU, la constante insistencia de Dwayne Johnson por ver a Black Adam y al Hombre de Acero pelear, parece que por fin han dado resultados, ya que una secuela de Man of Steel ya estaría en desarrollo.

Considerando la próxima salida de Walter Hamada de Warner Bros., The Hollywood Reporter compartió un reporte sobre el estado actual del DCEU. Aquí se reveló que los ejecutivos de la compañía ya están trabajando en Man of Steel 2, y en estos momentos están buscando a un escritor para el guion, con Christopher McQuarrie, responsable por Mission: Impossible, como uno de los principales candidatos.

Aunque por el momento no hay una confirmación de Warner Bros., esto suena como una idea bastante probable. No solo está el rumor de ver a Cavil como Superman en un cameo para Black Adam, sino que Johnson también quiere ver una película en donde estos dos personajes se enfrenten cara a cara. Por lo que no solo veríamos al actor británico en este papel una vez más, sino hasta tres.

Solo nos queda esperar por ver qué sucederá en este caso. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el posible regreso de Superman aquí. De igual forma, ¿Superman existe en el mundo de The Batman?

Nota del Editor:

Sin Zack Snyder a cargo, esta es la posibilidad de ver una película que sí sea digna del personaje de Superman. Henry Cavill es un gran actor para este papel. Solo nos queda por esperar y ver si vemos algo oscuro estilo DCEU, o si los escritores nos ofrecen algo que sea fiel al personaje.

Vía: The Hollywood Reporter