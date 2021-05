ACTUALIZADA: Activision revela los primeros detalles sobre el nuevo Call of Duty de este año

ACTUALIZACIÓN: Activision rompe el silencio y ha revelado los primeros detalles sobre este nuevo Call of Duty a través de unas declaraciones oficiales.

“En particular, estamos muy emocionados por el lanzamiento del nuevo Call of Duty este año. El desarrollo principal está a cargo de Sledgehammer Games y el juego sigue previsto para lanzarse este año. Esta es una experiencia creada para la nueva generación con apantallantes gráficas a lo largo de su campaña, multijugador y modos de juego co-op, diseñados para integrar y mejorar el ecosistema actual de Call of Duty. Nos emociona compartir más detalles con la comunidad dentro de poco.”

Nota original: Después de rumores sobre un posible retraso, Activision ha confirmado que Sledgehammer Games será el responsable por el nuevo Call of Duty de este año, que aparentemente estará ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la entrega de este 2021 sí debutará con una campaña para un solo jugador así como con multiplayer y por supuesto, también llegará a consolas de nueva generación.

La noticia fue compartida por Geoff Keighley en Twitter:

Activision has confirmed a new, next-generation CALL OF DUTY from @SHGames will release late this year with campaign and multiplayer. pic.twitter.com/ryHWu0KIDm

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 4, 2021