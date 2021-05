Rocket League tendrá versiones nativas de PS5 y Xbox Series X/S

Rocket League es un juego que se ve y luce increíble en consolas de nueva generación, pero hay ciertas funciones que requieren de una versión nativa del juego para funcionar óptimamente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La buena noticia es que sus desarrolladores ya trabajan en una auténtica versión next-gen de este título.

La disputa legal entre Apple y Epic Games reveló la existencia de muchos documentos confidenciales, y uno de ellos tiene que ver con Rocket League y su versión next-gen. Aunque Psyonix no lo ha confirmado al cien por ciento, uno de estos documentos menciona que ya están trabajando en llevar Rocket League a las nuevas consolas, pero eso no es todo.

Aparentemente, también están buscando llevar el juego base a celulares y no, no estamos hablando del otro spinoff recientemente anunciado. En estos documentos se hace mención sobre una beta para celulares en algún punto de este año, pero fuera de eso, no se tienen muchos detalles al respecto.

Fuente: ResetEra