Éstos son los 10 juegos de Star Wars más vendidos en la historia

Hoy es 4 de mayo, también conocido como May the 4th, o el Día de Star Wars. Para celebrar este día tan importante, The NPD Group, organización que se encarga de recolectar y proporcionar datos referentes a la industria de los videojuegos en Estados Unidos, ha revelado cuáles son los juegos más vendidos de Star Wars en este país.

Esta lista está conformada por los juegos registrados a partir de 1995, así que los títulos de SNES y NES no fueron considerados. De acuerdo con Mat Piscatella, miembro del NPD Group, más de 100 juegos de Star Wars fueron lanzados al mercado desde mediados de los 90s. Esta es la lista de los 10 más vendidos:

-Star Wars: Battlefront (2015)

-Star Wars Jedi: Fallen Order

-Star Wars: Battlefront II (2017)

-LEGO Star Wars: The Complete Saga

-Star Wars: The Force Unleashed

-Star Wars: Battlefront II (2005)

-LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

-LEGO Star Wars

-Star Wars: Battlefront (2004)

-Star Wars: Shadows of the Empire

Tal parece que, pese a las controversias, Star Wars Battlefront de 2015 vendió bastante bien. De igual forma, Jedi Fallen Order, considerado uno de los juegos más vendidos de la saga, también hace acto de presencia en esta lista. En temas relacionados, aquí está el primer tráiler del nuevo sable de luz de Star Wars.

Vía: Mat Piscatella