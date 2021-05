Disney celebra el Día de Star Wars compartiendo un nuevo vistazo al primer sable de luz real

Hoy es cuatro de mayo, o May the 4th, el Día de Star Wars. De esta forma, Disney ha decidido celebrar al compartir un nuevo vistazo al primer sable de luz real. Esto no quiere decir que la compañía ha creado un arma capaz de cortar cualquier metal, sino que la icónica espada ahora es retráctil.

Por medio de un vídeo, Disney ha revelado una nueva línea de sables de luz, los cuales cuentan con una sola hoja retráctil con luz que se extiende desde la empuñadura. Este nuevo producto funciona como una cinta métrica motorizada modificada, la cual es capaz de retraerse y extraerse. La espada está compuesta por una sola una hoja de plástico y luces LED para imitar el efecto de encendido.

Por el momento no hay detalles relacionados con la fecha exacta de lanzamiento y precio de este producto. Sin embargo, se espera que aquellos que visiten Galactic Starcruiser en Disney World en algún punto de 2022, puedan adquirir este producto. Por otro lado, considerando que los sables de luz que se venden en Galaxy’s Edge cuestan $200, es muy probable que este nuevo modelo supere esta cantidad.

Vía: Disney