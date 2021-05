Project L, el juego de peleas de LoL, no tendrá una beta en 2021

Como parte de los planes para expandir el universo de League of Legends, Riot Games se encuentra trabajando en un juego de peleas protagonizado por los personajes de este MOBA. Aunque ha pasado más de un año desde la revelación de este título a finales de 2019, los fans esperan tener una pequeña beta de este título en los próximos meses. Lamentablemente, parece que esto no sucederá.

Recientemente, Tom Cannon, fundador de EVO y uno de los responsables del juego, mencionó que está emocionado por el título que está en desarrollo, pero aún no están listos para ofrecerle al público algún tipo de beta o mirada anticipada. Esto fue lo que comentó:

Glad you're hype for Project L. The game is on track with many core systems in place, but we still have a ways to go. Pls do not expect a beta (public or private) any time soon, and def. not this year.

— Tom Cannon (@ProtomCannon) May 3, 2021