Sea of Thieves recrea el éxito musical más grande de Van Halen dentro del juego

Lamentablemente, el legendario guitarrista Eddie Van Halen falleció esta semana a sus 65 años de edad después de una difícil batalla contra el cáncer de garganta. Como era de esperarse, la comunidad musical le rindió un enorme tributo por todas sus aportaciones al mundo del entrenenimiento, y uno de estos tributos incluso lo podemos encontrar en Sea of Thieves.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego compartió un video donde podemos apreciar el tema Jump recreado con instrumentos de Sea of Thieves:

A tribute in our current Sea of Thieves style to a man whose talent and fun-loving spirit has had a huge influence on many members of the Rare family past and present, and will undoubtedly continue to do so. #RIPEddie pic.twitter.com/vHWEVE3OiZ

— Rare Ltd. (@RareLtd) October 8, 2020