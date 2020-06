Sea of Thieves tiene casi 60 mil jugadores concurrentes en Steam

Cuando Sea of Thieves finalmente llegó a Steam la semana pasada, logró convertirse en uno de los títulos más populares de la plataforma, con casi 10 mil jugadores activos durante su primer día. Bueno, una semana más tarde, el juego de piratas de Rare ya alcanzó los 59 mil 404 jugadores concurrentes, posicionándose nuevamente como uno de los 100 títulos más exitosos de Steam.

Por medio de Twitter, el YouTuber Benji Sales ha estado monitoreando las estadísticas de Sea of Thieves en Steam durante los últimos siete días y nos muestra que el juego ha estado rompiendo récords en jugadores concurrentes todos los días:

Sea of Thieves growth continues to be INCREDIBLY impressive

Concurrent player peak the last 7 days on Steam

June 7th – 41,110

June 8th – 41,949

June 9th – 46,204

June 10th – 50,450

June 11th – 51,980

June 12th – 55,244

June 13th – 59,404

HUGE success for Rare and MS / Xbox pic.twitter.com/RrZKLSbBEW

— Benji-Sales (@BenjiSales) June 13, 2020