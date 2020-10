Xbox está regalando dinero a suscriptores de Game Pass y Xbox Live Gold

En un movimiento verdaderamente sorpresivo, Xbox empezó a regalar $90 y $180 pesos mexicanos a ciertos suscriptores de Game Pass y Xbox Live Gold para que usen dentro de la tienda virtual del sistema. Al menos hasta ahora, los usuarios que se han visto beneficiados por estas recompensas parecen haber sido elegidos al azar, pues no hay un variable en común entre ellos.

En redes sociales, algunos afortunados fueron los responsables de publicar que ya habían recibido su código, como podrás ver a continuación:

Prender tu consola y ver que xbox te regalo $180. Muchas gracias a xbox por este regalo, por esto amo mucho a xbox❤️ @XboxMexico @Xbox pic.twitter.com/YnWVcN0xKO — Abraham Daniel (@abrahamsantoss1) October 8, 2020

¿No estás seguro si tú también lo recibiste? Te recomendamos checar tus mensajes directamente en la consola. En caso de que todavía no, entonces no te desesperes, puesto que no sabemos hasta cuándo dejarán de repartir códigos y cabe la posibilidad de que el tuyo llegue más tarde. O de plano tienes mala suerte.

Fuente: Twitter