El Xbox FanFest ahora será digital y tú también puedes participar

Durante años, el Xbox FanFest consistía en una serie de eventos a nivel mundial, que lamentablemente tenían acceso limitado. Ahora, Xbox abre sus puertas a todos aquellos interesados en participar, puesto que la celebración se llevará a cabo de manera digital. Aquí te explicamos cómo registrarte y las recompensas que obtendrás al hacerlo.

We’re going digital.

Learn more at https://t.co/riQiQKPSWs for details on how to join and participate year-round as an #XboxFanFest fan.

In 1 day, we will share more information on how to participate in an all-digital event. So, like, really, really soon. pic.twitter.com/TOoLOYOaZu

— Xbox (@Xbox) October 8, 2020