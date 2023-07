Se rumorea que pronto habrá nuevo PS Showcase

Hace algunas semanas ya, se ha llevado a cabo un PlayStation Showcase, evento en el que se presentaron cosas de buena calidad como el primer avance largo de Marvel’s Spider-Man 2 y algunas otras que no han dado mucho de que hablar como los juegos de servicio que quiere meter Sony. Y a a pesar de que se cumplió de forma decente, parece que no es la última emisión que veremos en el año.

Recientemente ha surgido un nuevo rumor que indica la presencia de un nuevo evento, mismo que se llevaría a cabo ni más ni menos que el próximo mes de agosto, aunque realmente llama la atención parte del contexto. Según lo mencionado por el usuario conocido como Shpeshal Nick, este evento mostrará nuevo hardware de la marca, incluyendo el rumoreado modelo Slim de Ps5 y claro, más del Project Q.

I had heard a little while back that there would most likely be an August show for PlayStation and the plan was to reveal the Slim there. Maybe they're going earlier to combat the Xbox/ABK news? https://t.co/8sqyO8gnyx

— Nick  (@Shpeshal_Nick) July 17, 2023