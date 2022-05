¿Cómo se llaman los padres de Rey? Star Wars lo revela

Aunque el público está familiarizado con Star Wars principalmente gracias a las películas, gran parte del material adicional, como libros y cómics, se encarga de aclarar varias de las dudas que los fans tienen con las historias que esta franquicia nos presenta. De esta forma, una nueva novela por fin se ha encargado de revelar el nombre de los padres de Rey.

Pese a que el libro de Star Wars: Shadow of the Sith no estará disponible hasta el 28 de junio de 2022, recientemente se compartió un nuevo fragmento de esta novela. Aquí se ha revelado que los padres de Rey se llaman Dathan y Miramir. ¿Qué significado tendrá esta revelación? En el gran esquema de la serie, seguramente ninguno, pero esta es información que probablemente jugará un papel en el nuevo libro.

Recordemos que The Force Awakens nos presentó con el gran misterio de quiénes eran los padres de Rey. Sin embargo, The Last Jedi reveló que estos personajes no eran importantes, simples recolectores de basura, arruinando así cientos de teorías. Por otro lado, The Rise of Skywalker nos sorprendió cuando se dio a conocer que el padre de Rey era un clon de Darth Sidious. De esta forma, la protagonista de esta trilogía se convirtió en la nieta del Emperador Palpatine.

Te recordamos que Star Wars: Shadow of the Sith estará a la venta el próximo 28 de junio. Este libro nos presenta a Luke Skywalker y Lando Calrissian en la búsqueda de un Sith que secuestró a la hija de Lando. En temas relacionados, parece que ya se filtró el nombre de Star Wars Jedi: Fallen Order 2. De igual forma, estos son los cinco personajes de Star Wars que merecen su propia serie.

Nota del Editor:

Star Wars ha abandonado la idea de contar una historia por medio de trilogías, y ahora están enfocados en una narrativa constante, como el MCU. De esta forma, la revelación de los nombres de los padres de Rey no tendrá importancia en la historia que se está contando con The Mandalorian.

Vía: USA Today