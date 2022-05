El universo de Star Wars está en constante crecimiento. Gracias a que Disney+, Lucasfilm y sus mentes creativas tienen el espacio perfecto para crear un sin fin de historias protagonizadas por personajes conocidos y algunas caras nuevas. Después del éxito que fue The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi se posiciona para llevarnos a una época amada por los fans de esta serie. Sin embargo, este es solo el inicio. Con un potencial prácticamente infinito, aquí te presentamos a los cinco personajes de Star Wars que necesitan protagonizar propia serie live action en Disney+.

5-. Ezra Bridger

Aunque muchos pueden argumentar que Ezra Bridger ya fue el protagonista de su serie, siendo Star Wars Rebels, todos sabemos que el final de la producción animada no significó el desenlace de la historia de este personaje. Al igual que otro candidato del que hablaremos en unos momentos, el joven Jedi es una parte importante de la nueva saga que se está construyendo en The Mandalorian. Si bien se espera que Ezra tenga un papel en la serie de Ashoka, es necesaria una producción enfocada solo en este joven, y aclarar muy bien qué pasó con él después de la batalla por Lothal.

4-. Grand Admiral Thrawn

Similar a Ezra, las series de Star Wars están construyendo poco a poco un puente hacía este personaje, con, otra vez, Ashoka siendo la pieza fundamental en esta ocasión. Sin embargo, con Grand Admiral Thrawn hay mucho que una serie live action puede cubrir. No solo estamos hablando sobre su vida después de la batalla por Lothal, sino cómo es que se convirtió en uno de los generales más importantes del Imperio, esto pese a su trágico pasado. Hay muchas vertientes que una serie limitada puede explorar, y cada una suena muy, pero muy interesante. Sin embargo, parece que su destino es ser “el Thanos” de la historia que comenzó con The Mandalorian.

3-. Qi’ra

Hablando de personajes que tal vez solo veremos como secundarios para siempre, Qi’ra. Todos recordarán a este personaje como una de las antagonistas en Han Solo. Gracias a su relación con el mundo criminal, así como Darth Maul, es probable que veamos una vez más a esta chica en un futuro. Gracias a su relación con los diversos sindicatos que se encargan de transportar especias, tema que fue tocado en The Book of Boba Fett, existe la posibilidad de ver más sobre ella. Aunque un cameo de Emilia Clark, la actriz encargada de este papel, sería genial en una segunda temporada del show de Boba Fett, una serie enfocada en su papel tras la muerte de Drath Maul sería genial, llenando así varios vacíos sobre el periodo entre las diversas trilogías.

2-. SCAR Squadron

Siempre que pensamos en los stormtroopers, a nuestras mentes vienen las imágenes de una organización bastante torpe que parece no tener puntería, un chiste recurrente en el universo de Star Wars. De esta forma, es necesario tener una serie que cambie esta percepción, y aquí es en donde el SCAR Squadron entra en acción. Similar a The Bad Batch, este equipo de stormtroopers se especializa en un aspecto en particular, como bombas o pilotar. De esta forma, sería increíble un show enfocado en este equipo cumpliendo varias misiones específicas por parte del Imperio, tal vez apoyando a los Inquisidores a cazar Jedi.

1-. Galen Marek/Starkiller

Hasta el momento hemos hablado de personajes canon. Sin embargo, si Grand Admiral Thrawn logró escapar del universo expandido, nada detiene a Disney y Lucasfilm de hacer lo mismo con Starkiller. Protagonista de dos juegos, este anti-héroe es todo lo que los fans de Star Wars deseaban ver en su momento. Una gran historia enfocada en cazar a los Jedi qué quedaron con vida después de la Órden 66, traición, amor y un gran combate con sables de luz. Todo ya está ahí, solo es cuestión de que Dave Filoni y su equipo lo tomen. Serían necesarios varios cambios en la historia para adaptarlo al nuevo canon, pero tener a un personaje clonado no sería algo nuevo.