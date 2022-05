Se explica cómo es posible la genkidama de Dragon Ball de forma científica

No es secreto para nada, que Dragon Ball Z es una intergeneracional, eso se debe a su trama desenfadada y elementos que a día de hoy siguen siendo relevantes para estudiar la fórmula del anime perfecto. Y precisamente uno de sus fanáticos descubrió algo bastante interesante, haciendo una investigación basada en una de las técnicas más poderosas de la obra.

Rikao Yanagita, un popular investigador de ciencia ficción, manejó un problema cuando escribieron un artículo sobre Gokú vs Majin Buu. Fue allí donde el escritor de La ciencia del Ataque a los Titanes , le dio un giro a Dragon Ball. Este quería averiguar cuánta energía necesitaba un terrícola para contribuir a la Genkidama para derrotar a su rival.

Basically, Yanagita and his Fantasy Science Reader series the Japanese equivalent of all those Science of Superheroes/Star Trek/Harry Potter books. Their main draw for me is the copyright-friendly illustrations provided by Yutaka Kondo. pic.twitter.com/F27X4NtACv

— Todd Blankenship (@Herms98) May 3, 2022