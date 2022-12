No es un secreto que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 fue todo menos el esperado. Múltiples glitches y bugs ocasionaron que la experiencia de los usuarios, especialmente aquellos en PS4 y Xbox One, fuera catastrófica. De esta forma, CD Projekt Red pasó meses tratando de arreglar estos errores, algo que no solo ocasionó el retraso del DLC, sino la eliminación del multiplayer.

Hace tiempo se confirmó que el esperado multiplayer de Cyberpunk 2077 había sido eliminado. Aunque en su momento no se ofrecieron detalles concretos sobre esta decisión, Philipp Weber, diseñador senior de misiones y coordinador en el juego, reveló que el desarrollo tras el lanzamiento se enfocó en arreglar lo que estaba allí, en lugar de agregar nuevas características. Esto fue lo que comentó:

“Realmente necesitábamos ver cuáles eran las prioridades para Cyberpunk [después de su lanzamiento]. La prioridad era que la experiencia principal se desarrollara para las personas en muy buen estado y, esencialmente, el cambio de prioridades significó que otros proyectos tuvieran que desaparecer. Con Cyberpunk, queríamos hacer muchas cosas al mismo tiempo, y solo necesitábamos concentrarnos y decir: ‘Está bien, ¿cuál es la parte importante? Sí, haremos que esa parte sea realmente’”.

De esta forma, queda claro que la decisión de eliminar el multiplayer de Cyberpunk 2077 fue una consecuencia de los desarrolladores tratando de arreglar lo que se ofreció originalmente. Esto no fue el único resultado negativo de esta decisión, ya que en lugar de tener múltiples expansiones, solo tendremos una.

En temas relacionados, Cyberpunk 2077 tendrá una edición de Juego del Año. De igual forma, CD Projekt Red quiere más proyectos como Cyberpunk: Edgerunners.

Nota del Editor:

Cyberpunk 2077 es el claro ejemplo de lo que sucede con una mala organización. No solo los desarrolladores sufrieron por el crunch, sino que el lanzamiento prematuro del juego ocasionó que algunas de las promesas simplemente fueran eliminadas.

