Los Simpsons es una serie con una extensa lista de chistes y burlas a la cultura popular. Algunas de estas bromas incluso se han convertido en parte del día a día de muchas personas. De esta forma, es algo extraño escuchar que por más de 20 años, uno de los chascarrillos más icónicos en realidad tiene un significado completamente diferente al que pensamos.

Recientemente, Josh Weinstein, quien trabajó como escritor de Los Simpsons entre 1992 y 1998, reveló en Twitter el verdadero significado de unos de los chistes más icónicos de la serie. En el capítulo de Bart se hace famoso, el cual forma parte de la quinta temporada, Bart se pierde en un viaje escolar, por lo que el Director Skinner y Sra. Krabappel llama a sus padres. Después de que Marge no contestó, Homero sale corriendo de un baño en su trabajo y responde con:

Esta se ha convertido en una frase que muchos usan, y una que todos aman debido a lo extraña e irreal que es. Después de 25 años, Weinstein ha revelado el significado detrás de este pequeño diálogo:

For 25 years, I assumed (and loved it) that it was just a non-sequitor but then someone explained it's what people with long hair say when they have a towel over their wet hair (and ears) after a shower when they answer the phone. Makes 100% sense but also make me like joke less.

