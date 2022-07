Se revela el primer vistazo a Oppenheimer

Después del estreno de Tenet en 2020, Christopher Nolan ha estado trabajando arduamente en su siguiente proyecto, conocido como Oppenheimer. De esta forma, el día de hoy se ha compartido el primer póster oficial de esta cinta, el cual confirma su fecha de estreno.

Oppenheimer cuenta con la participación de actores de renombre como Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh, Jack Quaid, Matt Damon, Josh Peck, Devon Bostick, Matthew Modine, Rami Malek, Benny Safdie y Alden Ehrenreich.

Como pudieron ver, el póster nos presenta a Cillian Murphy, el actor principal de esta cinta, frente a lo que parece ser una exploración. Junto a esto, se reafirma que Oppenheimer llegará a las salas de cine el próximo 21 de julio de 2023, por lo que aún falta un año para disfrutar del siguiente trabajo de Nolan.

Nota del Editor:

No fui un gran fan de Tenet, pero no puedo negar que Christopher Nolan tiene un gran repertorio de películas, y considerando la cantidad de actores de renombre que aparecerán en Oppenheimer, no puedo esperar para ver esta cinta.

