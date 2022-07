Avatar: Frontiers of Pandora se retrasa

Por medio de su reciente reporte trimestral, Ubisoft ha compartido malas noticias para todos los fanáticos de Avatar. Anunciado durante el E3 de 2021, Avatar: Frontiers of Pandora estaba planeado para llegar al mercado en algún punto del año fiscal en curso. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado que el siguiente juego de Ubisoft Massive se ha retrasado.

De acuerdo con Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora estará disponible en algún punto del siguiente año fiscal, es decir, entre abril de 2023 y marzo de 2024. Por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión, pero es probable que el juego de Star Wars, el cual también está a cargo de Ubisoft Massive, tenga algo que ver con esta decisión.

Junto a esta triste noticia, se reafirmó que el futuro de Assassin’s Creed será revelado el próximo mes de septiembre. De igual forma, se ha mencionado que un juego AAA sin anunciarse, el cual estaba planeado para llegar al mercado durante el año fiscal en curso, estará disponible entre el 2023 y 2024.

Sin duda alguna, malas noticias para los fans de Avatar, especialmente considerando que Avatar: The Way of the Water llegará a los cines a finales de 2022, por lo que el juego de Ubisoft se perderá este estreno. En temas relacionados, aquí puedes ver un avance de Avatar: Frontiers of Pandora. De igual forma, este el tráiler de Avatar: The Way of the Water.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una decisión bastante complicada para Ubisoft. Considerando que hasta el momento no se ha revelado algo más fuerte, el lanzamiento principal de la compañía para finales de año sería Skull & Bones, el cual seguramente estará opacado por God of War: Ragnarok. Quizás el siguiente Assassin’s Creed esté disponible este año.

Vía: Crwe World